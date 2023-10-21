Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Gazze'ye Destek Seremonisi
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yapılan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırıları kınandı. Müsabaka öncesinde iki takım oyuncuları seremoniye Türkiye Futbol Federasyonunun hazırlattığı 'Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz.' pankartıyla çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yapılan Galatasaray- Beşiktaş derbisinde İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırıları kınandı.
Ligin 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren derbi, RAMS Park'ta oynandı.
Müsabaka öncesinde iki takım oyuncuları seremoniye Türkiye Futbol Federasyonunun hazırlattığı "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz." pankartıyla çıktı.
Oyuncular, siyah bant takarken İstiklal Marşı'nın okunmasından önce Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Bu sırada Beşiktaş taraftarları da "Çarşı savaşa karşı." pankartı açtı.