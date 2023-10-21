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Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Gazze'ye Destek Seremonisi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yapılan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırıları kınandı. Müsabaka öncesinde iki takım oyuncuları seremoniye Türkiye Futbol Federasyonunun hazırlattığı 'Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz.' pankartıyla çıktı.