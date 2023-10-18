Galatasaray - Beşiktaş derbisinde deplasman tribünü yasağı kalktı

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maç öncesinde deplasman tribünü yasağı kalktı. İl Spor Güvenlik Kurulu, maça 2 bin 400 deplasman takımı taraftarının da alınmasına karar verdi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında cumartesi günü Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maç öncesinde deplasman tribünü yasağı kalktı.

İl Spor Güvenlik Kurulu, 21 Ekim Cumartesi saat 19.00'da oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisine, 2 bin 400 deplasman takımı taraftarının da alınmasına karar verdi. Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı'na giriş yapabilecek.