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Galatasaray-Beşiktaş Derbisi: Ligin En Golcüsü ile En Az Gol Yiyeni Karşılaşıyor

Galatasaray-Beşiktaş Derbisi: Ligin En Golcüsü ile En Az Gol Yiyeni Karşılaşıyor
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi, en çok gol atan takım Galatasaray ile en az gol yiyen takım Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek. Galatasaray, 27 gol atarken, Beşiktaş sadece 5 gol yedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisi, ligin en çok gol atan takımı ile ligin en az gol yiyen ekibinin mücadelesine sahne olacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Bu derbi aynı zamanda ligin en çok gol atan takımı ile en az az gol yiyen ekibini karşı karşıya getirecek.

Ligin en golcüsü Galatasaray

Galatasaray bu sezon hücumdaki performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 9 haftada oynadığı 9 müsabakada rakip fileleri 27 kez havalandırdı ve maç başına 3 gol ortalaması tutturdu. Aslan bu performansıyla ligde en golcü takım olarak yer alıyor. Cimbom attığı 27 gole karşılık kalesinde ise 8 gol gördü.

Galatasaray ayrıca bu sezon Süper Lig'de 3 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

Icardi ve Barış Alper'den 4'er gol

Aslan'da Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz 4'er, Dries Mertens ve Victor Osimhen 3'er, Michy Batshuayi, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı 2'şer, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de 1'er kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu da ligde 2 gol kaydederken, Adana Demirspor maçında da Semih Güler kendi kalesine attı.

Beşiktaş rakiplerine geçit vermiyor

Ligde geride kalan 9 haftada oynadığı 8 maçta kalesinde sadece 5 gol gören Beşiktaş, bu alanda zirvede bulunuyor. Süper Lig'in en az gol yiyen takımı olan siyah-beyazlılar, rakip fileleri ise 17 kez havalandırdı. Kartal, bu alanda 2009-2010 sezonunda elde ettiği başarıyı da tekrarlamış durumda. Söz konusu dönemde Mustafa Denizli yönetiminde ligde oynadığı ilk 8 mücadelede 7 gol atan Beşiktaş, yalnızca 5 gol yemişti.

Kalesini gole kapadığı 6 maçı da kazandı

Kara Kartal, bu sezon kalesini gole kapağı 6 karşılaşmadan da galip ayrılmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 4, TFF Süper Kupa ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 1'er maçta rakip takımların gol atmasına izin vermedi. Beşiktaş, söz konusu 6 müsabakayı da kazanmayı başardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Beşiktaş Ekonomi Futbol Spor

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