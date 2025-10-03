Haberler

Galatasaray, Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı derbi maçı için son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan çalışmada dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas uygulamalarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, derbide yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
