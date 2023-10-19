Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde bugün 50. yaşına giren Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde bugün 50. yaşına giren Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Antrenman öncesinde Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, tesisleri ziyaret ederek tecrübeli çalıştırıcının doğum gününü kutladı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL