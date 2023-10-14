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Galatasaray, Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray, antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, dinamik ısınma, pas çalışması ve şut çalışması yaptı.