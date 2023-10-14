Galatasaray, Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray, antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, dinamik ısınma, pas çalışması ve şut çalışması yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. 2'ye 2 hücum ve savunma varyasyonunun ardından şut çalışmasıyla antrenman tamamlandı.
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.