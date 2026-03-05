Haberler

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, 7 Mart Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi karşılaşması için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaparak hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak lider Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçın ardından yapılan üç takımlı turnuvayla tamamlandığı aktarıldı.

Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin takımla çalıştığı bildirildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez

Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel isme veto: Kabul edilemez
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
İngiltere resmen duyurdu: Kıbrıs'taki üssü vuran dron İran'dan fırlatılmadı

Kıbrıs'ta saldırı bilmecesi! İngiltere'den açıklama var
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez

Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel isme veto: Kabul edilemez
Hava sahamızda imha edildi! Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü

Hava sahamızda imha edildi! Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek

İsrail saldırısı altındayken İran'a karşı harekete geçtiler