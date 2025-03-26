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Galatasaray, Beşiktaş Derbisi Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Beşiktaş Derbisi Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı Trendyol Süper Lig maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Takım, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı idmanda pas çalışmaları ve taktik antrenmanlarla hazırlıklarını güçlendiriyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla derbi hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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