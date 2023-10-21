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Galatasaray-Beşiktaş

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yapılan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: RAMS ParkHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem ErsoyGalatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yapılan Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Galatasaray : Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Ghezzal, Rashica, Aboubakar.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Halil Umut Meler Galatasaray Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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