Galatasaray-Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yapılan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: RAMS ParkHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem ErsoyGalatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem...