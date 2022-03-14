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Galatasaray-Beşiktaş

AA - Emrah Oktay - Spor
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Galatasaray-Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: NefHakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Candaş ElbilGalatasaray: Pena, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Nef

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Candaş Elbil

Galatasaray : Pena, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Atiba, Can Bozdoğan, Ghezzal, Teixeira, Kenan Karaman, Güven Yalçın

AA / Emrah Oktay - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Karaoğlan, Beşiktaş, Spor, Haberler

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