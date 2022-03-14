Galatasaray-Beşiktaş
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: NefHakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Candaş ElbilGalatasaray: Pena, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Nef
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Candaş Elbil
Galatasaray : Pena, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Atiba, Can Bozdoğan, Ghezzal, Teixeira, Kenan Karaman, Güven Yalçın
Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022