Galatasaray, Berkan Kutlu'yu Genoa'ya kiraladı

Galatasaray, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu 250 bin Euro'ya İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiraladığını açıkladı. Oyuncunun satın alma opsiyon bedelinin ise 5 milyon Euro olduğu belirtildi.

Galatasaray, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu 250 bin Euro'ya İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiraladığını açıkladı. Oyuncunun satın alma opsiyon bedelinin ise 5 milyon Euro olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Berkan İsmail Kutlu'nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa, şirketimize 250 bin Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 5 milyon Euro'dur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla toplamda 84 karşılaşmada görev yaptı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.