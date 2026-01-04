Galatasaray, Berkan Kutlu ile yollarını ayırdı

Galatasaray, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun!" denildi. - İSTANBUL