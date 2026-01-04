Haberler

Galatasaray, Berkan Kutlu ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün yaptığı açıklamada, oyuncuya emekleri için teşekkür edildi ve başarılarının hatırlanacağı vurgulandı.

Galatasaray, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun!" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! 'Bitti' diyerek saat verdi

Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! "Bitti" diyerek saat verdi
'ABD uçakları, altın rezervleri için Venezuela'ya girdi' iddiası

Maduro'nun tutuklanmasının ardından Venezuela'ya girdiler bile
Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor

Ruslara beğendiremeyince kendi işini kurdu! 8 ülkeye birden satıyor
Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı

Takımdaki iki ayrılığı açıkladı
Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! 'Bitti' diyerek saat verdi

Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! "Bitti" diyerek saat verdi
Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz

ABD'nin saldırdığı Venezuela'nın Ankara'dan bir isteği var
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ev boyanırken yapılan hata, hepsini zehirledi: 4'ünün durumu ağır