Galatasaray, Berkan Kutlu ile yollarını ayırdı
Galatasaray, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün yaptığı açıklamada, oyuncuya emekleri için teşekkür edildi ve başarılarının hatırlanacağı vurgulandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun!" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor