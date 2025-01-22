Üye Girişi
Haberler
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da! İlk ziyaretini Gültekin ailesine yaptı

Kente iner inmez tarifsiz bir acı yaşayan ailenin kapısını çaldı
Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Galatasaray, Berat Yılmaz'ın Sözleşmesini Uzattı ve İskenderunspor'a Kiraladı

Galatasaray, Berat Yılmaz'ın Sözleşmesini Uzattı ve İskenderunspor'a Kiraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcusu Berat Yılmaz'ın sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattığını ve 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor'a kiraladığını açıkladı.

Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcusu Berat Yılmaz'ın sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını ve 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor'a kiralık olarak gittiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Yılmaz'ın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Ayrıca futbolcumuzun 2024-2025 sezonunun sonuna kadar İskenderun Spor Sportif Faaliyetler A.Ş. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Tutuklanan Ümit Özdağ'dan ilk açıklama! Çarpıcı suikast iddiası
img

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
img

Yitip giden 76 can Defne'yi isyan ettirdi: Bu ülkenin...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu
Bir ay önce Grand Kartal Otel'de işe başlamıştı: Aşçı Esra da yangın kurbanı

Aşçı Esra'nın son sözleri kahretti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.