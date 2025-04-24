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Galatasaray BCL Dörtlü Finali'nde Yunanistan'da Mücadele Edecek

Galatasaray BCL Dörtlü Finali'nde Yunanistan'da Mücadele Edecek
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Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne yükselerek önemli bir başarı elde etti. Final organizasyonu Yunanistan'ın Atina kentindeki SUNEL Arena'da gerçekleştirilecek. Yarı finale yükseleyen Galatasaray, La Laguna Tenerife ile karşılaşacak.

Türkiye'den Galatasaray'ın yer alacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Dörtlü Finali'nin yeri belli oldu. Organizasyona Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan SUNEL Arena ev sahipliği yapacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonlarından biri olan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2024 Dörtlü Finali, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan SUNEL Arena'da düzenlenecek.

Çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri de netleşti. 9 Mayıs Cuma günü oynanacak yarı final karşılaşmalarında La Laguna Tenerife, Galatasaray ile karşılaşırken; ev sahibi AEK Betsson BC son şampiyon Unicaja ile mücadele edecek. Kazanan takımlar 11 Mayıs Pazar günü şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek olup diğer iki ekip ise üçüncülük mücadelesi verecek.

Galatasaray ilk kez yükseldi

Galatasaray, kulüp tarihindeki ilk BCL Dörtlü Final'ine yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada beşinci sezonunu geçiren sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde Çekya'nın ERA Nymburk takımını iki maçta da farklı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Galatasaray, Banvit (2017) ve Karşıyaka'nın (2021) ardından BCL'de dörtlü finale kalan üçüncü Türk takımı oldu.

Yunanistan temsilcisi ev sahibi AEK Betsson BC ise 2018'de şampiyonluk, 2020'de ise ikincilik yaşadığı BCL'de üçüncü kez yarı finalde.

Bu organizasyonla birlikte Atina, BCL Dörtlü Final'ine üçüncü kez ev sahipliği yapacak. 2018 yılında AEK burada şampiyonluğa ulaşırken, 2020'de ise Hereda San Pablo Burgos Sekizli Final turnuvasını yine Atina'da kazanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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