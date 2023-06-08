Galatasaray bayrağı Batman'daki Bayrak Tepe'ye açıldı

Spor Toto Süper Lig'in 2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın bayrağı Batman'ın Gercüş ilçesindeki Bayrak Tepe'ye açıldı. 30 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki bayrağı ilçede sığdıracak yer bulamadıklarını kaydeden sarı-kırmızılı taraftarlardan Süleyman Öner, "Bu tepeye asmamızın sebebi, gördüğünüz gibi çok büyük olduğu ve dev gibi olduğundan. Bayrağı ilçeye sığdıramadık, mecburi bu tepeye getirdik. Bayrak 30 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde, yani 450 metrekare. Bayrağı da şu şekilde temin ettik. Sağ olsun ilçedeki Galatasaray taraftarları olarak, para toplayarak bu bayrağı aldık. Buradan hem başkanı hem de futbolcu arkadaşları tebrik ediyorum" dedi.