Galatasaray, Bayern Münih'ten Eyüp Aydın için görüşmelere başladı

Galatasaray, Alman ekibi Bayern Münih forması giyen 19 yaşındaki Eyüp Aydın için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Alman temsilcisi Bayern Münih forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Eyüp Aydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Bayern München AG ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Bayern Münih 2 takımıyla 25 maça çıkan Eyüp Aydın, 3 gol kaydetti. - İSTANBUL