Galatasaray Basketbol Takımı, Üç Oyuncusuna Veda Etti

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Samet Geyik, Rob Gray ve Otis Livingston'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek onlara kariyerlerinde başarılar diledi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı; Samet Geyik, Rob Gray ve Otis Livingston'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kariyerlerinde başarılar diledi.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu başında kulübümüze katılan Samet Geyik ile 2024-2025 sezonunda kadromuza dahil olan Rob Gray ve Otis Livingston'a, Galatasaray Spor Kulübü olarak bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür eder; profesyonel kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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