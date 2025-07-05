Galatasaray Basketbol Takımı, James Palmer ile Sözleşme Yeniledi

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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu James Palmer ile yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Palmer, geçtiğimiz sezonki performansıyla takımın önemli oyuncularından biri haline gelmişti.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu James Palmer ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında sarı-kırmızı renklerimizle tanışan, özellikle Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere tüm sezon sahaya koyduğu enerjisi, skor gücü ve kritik anlarda göstermiş olduğu lider karakteri ile finale giden yolda takımımızın en önemli parçalarından biri olan James Palmer yeni sezonda da bizimle birlikte olacak." denildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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