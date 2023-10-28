Galatasaray Basketbol Takımı, Dee Bost ile Yeniden Anlaştı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Dee Bost ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı. Bost, daha önce Galatasaray formasıyla 66 maçta yer almıştı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2021-2022'de ve 2022-2023 sezonunun başında sarı-kırmızılı formayı giyen ABD'li oyun kurucu Dee Bost ile 1+1 yıllığına yeniden anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Bost daha önce Galatasaray forması ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 48, Şampiyonlar Ligi'nde 18 maç olmak üzere toplam 66 maçta sahada yer aldı.

Geçen sezonun ilk yarısında ise Süper Lig'de 14 karşılaşmada oynayan 34 yaşındaki oyun kurucu, Ocak 2023'te Fransa'nın Asvel takımına transfer olmuştu. Dee Bost, sarı-kırmızılı formayla 10 ay aradan sonra yeniden buluşacak.