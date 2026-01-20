Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın ilk maçına çıkacak
Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçında yarın Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket takımını evinde konuk edecek. Maç, saat 20.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başlayacak.
Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'ndaki ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Le Mans Sarthe Basket'i ağırlayacak.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 yenilgi sonucunda ilk sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
H Grubu'nda oynadığı maçların 2'sini kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Le Mans Sarthe Basket ise 3. basamakta yer alarak play-in bileti aldı.
Fransa ekibi, play-in etabında Mersinspor'a 92-65 ve 113-83'lük skorlarla 2-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.