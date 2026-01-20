Haberler

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın ilk maçına çıkacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçında yarın Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket takımını evinde konuk edecek. Maç, saat 20.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başlayacak.

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'ndaki ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Le Mans Sarthe Basket'i ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 yenilgi sonucunda ilk sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

H Grubu'nda oynadığı maçların 2'sini kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Le Mans Sarthe Basket ise 3. basamakta yer alarak play-in bileti aldı.

Fransa ekibi, play-in etabında Mersinspor'a 92-65 ve 113-83'lük skorlarla 2-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi

Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi
Acun Ilıcalı 122 yıllık Hull City'nin tarihini değiştirdi

122 yıllık kulübün tarihini değiştirdi
Roman vatandaşlar için yeni eylem planı devrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen imzayı attı, ikinci aşama başladı
Galatasaray transferde gaza bastı! İki yıldız birden gelebilir

Galatasaray'dan transferde çifte bomba
Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi

Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Okul servisi kamyonla kafa kafaya çarpıştı! 14 öğrenci hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Okul servisi çok sayıda öğrenciye mezar oldu