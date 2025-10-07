Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Igokea'yı Mağlup Etti
Basketbol Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Galatasaray, Bosna Hersek temsilcisi Igokea'yı 94-82 yenerek sezonun açılışını yaptı. İyi bir performans sergileyen Fabian White Jr. 26 sayıyla maça damgasını vurdu.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Andris Aunkrogers (Letonya), Alberto Sanchez (İspanya)
Galatasaray: Tibet Görener, Will Cummings 11, James Palmer Jr. 18, Freddie Gillespie 8, Fabian White Jr 26, Can Korkmaz 6, Rıdvan Öncel 4, Errick McCollum 13, Muhsin Yaşar 6, John Meeks, Christian Bishop 2
Başantrenör: Yakup Sekizkök
Igokea: Nighael Ceaser 6, JeQuan Lewis 3, Javon Bess 12, Dragan Milosavljevic 8, Borisa Simanic 3, Strahinja Gavrilovic 18, Breein Tyree 23, Nikola Popovic 6, Jakov Mustapic, Sandro Antunovic, Nikola Popovic 6, Marko Jeremic 3
Başantrenör: Nenad Stefanovic
1. Periyot: 21-18 (Galatasaray lehine)
Devre: 43-45 (Igokea lehine)
3. Periyot: 72-55 (Galatasaray lehine) - İSTANBUL