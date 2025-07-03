Galatasaray Basketbol'da Sekizkök ile Sözleşme Uzatıldı

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Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı'nın başantrenörü Yakup Sekizkök'ün sözleşmesi 1+1 yıl uzatıldı. Sekizkök, 2024 Şubat'ından bu yana takımın başında bulunuyordu.

Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı'nda başantrenör Yakup Sekizkök'ün sözleşmesi uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2024 Şubat'tan bu yana sarı-kırmızılı ekibin başında bulunan 45 yaşındaki başantrenör ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasaray, Sekizkök yönetiminde geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynamıştı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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