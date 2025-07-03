Galatasaray Basketbol'da Sekizkök ile Sözleşme Uzatıldı
Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı'nın başantrenörü Yakup Sekizkök'ün sözleşmesi 1+1 yıl uzatıldı. Sekizkök, 2024 Şubat'ından bu yana takımın başında bulunuyordu.
Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı'nda başantrenör Yakup Sekizkök'ün sözleşmesi uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2024 Şubat'tan bu yana sarı-kırmızılı ekibin başında bulunan 45 yaşındaki başantrenör ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Galatasaray, Sekizkök yönetiminde geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynamıştı.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor