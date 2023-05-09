Galatasaray Basketbol'da, Andreas Pistiolis ile yollar ayrıldı

Galatasaray Basketbol Takımı, Başantrenör Andreas Pistiolis ile karşılık olarak yolların ayrıldığı açıklandı.

Galatasaray Basketbol Takımı, hem ligde hem de Avrupa'da bu sezon beklentilerin çok altında kaldı. Geçirilen başarısız sezonun bitmesine az bir süre kalırken, Başantrenör Andreas Pistiolis ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi. Yapılan açıklama, "2021/22 sezonu ikinci yarısından itibaren Galatasaray Nef Başantrenörü olarak görev yapan Andreas Pistiolis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezon mart ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince özveri ile çalışan Andreas Pistiolis'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Basketbol Takımı, bu sezon ligde 12 galibiyet, 15 mağlubiyetle topladığı 39 puanla 16 takımın yer aldığı sıralamada 12. basamakta bulunuyor. - İSTANBUL