Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: Önemli olan transfer sezonunun şampiyonu olmak değil

"Tüm transferlerimiz ilk 11'e yerleşti"

"Yanlış bir transfer yapmanın maliyeti çok büyük"

"Herkesin heyecanını anlıyorum"

"Fredrik Midtsjö, A grubu listedeki oyunculardan biri"

"Seferovic'e benzer seviyede bir yabancı santrfor alma planımız var"

"hem bugünü hem geleceği planlayarak gitmek zorundayız"

"Bir kuruşu çöpe atmayacağız"

SERHAN TÜRK / GRAZ-AVUSTURYA,- Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, "Hocamız, ekibi gece gündüz çalışıp son noktaya kadar getirilen oyuncular arasında en doğrusunu seçmek istiyorlar. Önemli olan transfer sezonunun şampiyonu olmak değil" dedi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'daki ikinci etap kampıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte başkanvekili Erden Timur, kampta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaptıkları tüm transferlerin ilk 11'e yerleştiğine dikkat çeken Erden Timur, "Kamp döneminin enerjisi yüksek, oyuncuların keyfi yerinde. Geçen sezon zor zamanlar yaşayan eski oyuncularımızın moral olarak yukarı çıkması için güzel bir zaman oluyor. Birliktelik çok iyi. Yeniler çok kolay kaynaştı. Antrenman programı çok yoğun. Genel olarak hocalarımız da çok memnun. Yeni gelenlerin hemen kaynaşması çok güzel. Transfer stratejimizi hazır ve garanti oyuncu üzerine kurmuştuk. Avrupa'daki önemli kulüplerden teklif alan, kulüplerin ısrarcı olduğu ve geldiğinde hemen oynayabilecek hazır futbolcu üzerine yoğunlaşmıştık. Tüm transferlerimiz ilk 11'e yerleşti ve hocamız da performanslarından memnun" ifadelerini kullandı.

"Doğru kararı bekleyeceğiz. Liste biteli henüz 20-21 gün oldu. O süre içinde bu maliyetlerle iş yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Hatalarımız ve eksiklerimiz muhakkak oluyor ve buna hiçbir zaman itiraz etmem. Sonuçta transfer sezonunun sonunda ve futbol sezonunun sonunda aklın ve iyi niyetin galip geleceği aşikar. Bir kuruşu çöpe atmayacağız. En doğru oyuncuları bulacağız, buluyoruz da... Artık ilk 11'imiz tamamlanıyor. Ondan sonra fırsat oyuncular bekleyeceğiz. Bir acelemiz olmayacak. Ağustos ayında fiyatlar düşmeye başlıyor. İstediğimiz oyuncular da Avrupa'nın orta-üst takımlarının istediği isimler. Futbolcuların da oralardan umudunu kesmesi gerekiyor. Biz zaten ağustosun 15'ini bekliyoruz. Hocamızın kararlılığı bizi doğru yola götürecek. Hiç kimse merak etmesin. Bunlar zaman kaybı değil. 3 milyon avro fazla verip 2 hafta öne çekmenin bir faydası yok veya ikna olamayan bir insandan dolayı istemediğimiz bir kişiyi getirmenin faydası yok. Bunu senelerdir yaşıyoruz. Birçok pozisyonda 10 oyuncu alıyoruz ve paraları gidiyor."