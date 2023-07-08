- Galatasaray Başkanı Özbek'ten Arda Güler'e övgü dolu sözler "mükemmel bir oyuncu, bahtı açık olsun"

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum İlçesinde düzenlenen Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneğinin gecesine katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek "Arda Güler mükemmel bir oyuncu, bahtı açık olsun. İnşallah gittiği kulüpte de başarılı olacağına inanıyorum. Daha çok genç, sadece bir ağabey ve baba tavsiyesi olarak buradaki disiplini orada da devam ettirsin" dedi.

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından Galatasaray'ın 23'üncü şampiyonluğu nedeniyle Cennet Koyda bir otelde kutlama gecesi düzenlendi. Kutlama gecesine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray ve A Milli Takım eski teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Baş Antrenörü Ergin Ataman, Galatasaray'ın eski oyuncuları Selçuk İnan, Ümit Karan, kongre üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Fatih Terim yetiştirdiği oyuncularla saatlerce muhabbet etti

Geceye katılan Fatih Terim ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bir araya gelerek sarılarak bir süre sohbet etti. Terim'in yanına gelen Galatasaray'ın eski yıldız oyuncularından Ümit Karan ve Selçuk inan uzun uzun sohbet edip eski günleri andıkları görüldü.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek gecede Galatasaray taraftarlarına kısa bir konuşma yaptı. Konuşmaların sonrasında ünlü sanatçı Zeynep Casalini sahne aldığı gecede taraftarlar gönüllerince eğlendi. Gecede Galatasaray'ın şampiyonluk kupası sergilendi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "1905 Bodrum Galatasaraylılar Derneği'nin daveti üzerine buradayız. Seçimlerden önce yine buraya gelmiştim. Geldiğim zaman Bodrumlu Galatasaraylılara sözler vermiştim. Şuanda verdiğimiz sözlerin hepsinin yerine gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Verdiğimiz sözler tek tek gerçekleşti. En önemlisi de Cumhuriyetin 100'üncü yılında kupayı kazanmak çok önemliydi. Bizi destekleyen herkese teşekküre ediyorum. Kupa el birliğiyle kazanıldı ve şuan hep birlikte bunun keyfini çıkarıyoruz. Zor bir sezona hazırlanıyoruz. İnşallah bu sezonda başarılarımız devam edecek. Gelecek sene inşallah yine burada şampiyonluğun kutlamasını yaparız. Galatasaray çıtayı çok yüksek tuttu, sürpriz isim her zaman var. Bu senede çok iyi bir takım kurma peşindeyiz" dedi.

Arda Güler'e nasihat da bulundu

Arda Güler'in transfer sorusunu da yanıtlayan Özbek "Arda Güler benim çok sevdiğim, mükemmel bir oyuncu. Bahtı açık olsun. İnşallah gittiği kulüpte de başarılı olacağına inanıyorum. Daha çok genç, sadece bir ağabey ve baba tavsiyesi olarak buradaki disiplini orada da devam ettirsin. Zor bir kulübe gitti, başarılı olması hepimizi gururlandırdı. Kendisine başarılar diliyorum inşallah yüzümüzü ak çıkarır" şeklinde konuştu.

Türkiye Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Baş Antrenörü Ergin Ataman gazetecilerin sorularını yanıtlayarak " Sporda güzel bir sezon. Burada tatilimizi değerlendirirken 1905 Bodrum Galatasaraylılar Derneği davet etti. İyi bir Galatasaraylı olarak benimde burada olmamı istediler. Galatasaray için çok güzel bir yıl oldu. Galatasaray kongre üyesi olarak bu başarı beni çok mutlu etti. Hepimizin büyük beklentisi olan Şampiyonlar Liginde Okan hocayla beraber Türkiye'yi yeniden en iyi şekilde eskiden Fatih hocamızla birlikte olduğu gibi temsil edeceğine inanıyorum. Galatasaray'a gönülden desteğim devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes ile bizde Türkiye şampiyonu olduk. Bununda keyfini ve gurunu yaşıyorum. Artık Atina'dayım. Oradan da yine Galatasaray'a olan bağım gönülden devam edecek. Yeni bir misyon üstlendim onu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Milli takımda Ağustos ayında olimpiyat elemeleri var. Milli takımımızı en iyi şekilde en iyi yere getirmeye çalışacağız. Bu gece hep birlikte Galatasaray marşlarını daha gönül rahatlığı içinde söyleyeceğiz. Profesyonel olarak Türkiye'de bir kulüp çalıştırırken biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi artık Türkiye'de çalışmadığıma göre marşlara güzel bir şekilde eşlik edeceğiz. Anadolu Efes'te çok önemli bir misyon üstlendim. Çok güzel günlerim geçti. Basketbolda Anadolu Efes'teyim ama futbolda Galatasaraylı olduğumu herkes biliyor" diye konuştu.

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Teknik Direktör Selçuk İnan ise "Oyuncuları, yönetimi, taraftarı tebrik ederim bize böyle günler yaşatıyorlar. Galatasaray'da herkes birbirini çok sever, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Daha önceki röportajlarımda Arda Güler ile ilgili konuşmuştum. Genç yaştan beri tanıyorum onu gerçekten çok önemli bir potansiyel ve çok önemli bir yetenek. Ben Real Madrid'de oynayacağını düşünüyorum. Eğer çok yetenekli ve iyi bir oyunsuysanız bir şekilde oynarsınız. Arda'nın bizi güzel bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Ona da buradan başarılar diliyorum, Allah yolunu açık etsin inşallah" ifadelerini kullandı.