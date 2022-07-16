Galatasaray Başkanı Özbek, sarı-kırmızılı ekipten memnun Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray Başkanı Özbek, sarı-kırmızılı ekipten memnun Açıklaması

AA - Ercan Çakar - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray Başkanı Özbek, sarı-kırmızılı ekipten memnun Açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, takımlarındaki eksiklikleri gidermek ve iyi bir takım kurmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, takımlarındaki eksiklikleri gidermek ve iyi bir takım kurmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Dursun Özbek, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takımın, Çekya'nın Sigma Olomouc ekibini 2-0 yendiği hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıklarının iyi bir şekilde devam ettiğini aktaran Özbek, "Takım giderek gelişiyor. Hazırlık dönemi çok iyi devam ediyor. Özellikle maçın ikinci yarısındaki oyunumuz çok iyiydi. Mustafa Muhammed üçüncü golü kaçırdı. Ben takımın oyunundan memnunum. Özellikle taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onlar için ayrılan tribün tamamen dolu. Onların desteği performansımızı arttırıyor." diye konuştu.

Takımdaki eksikliklerini bildiklerini aktaran Özbek, "Zaten bu hazırlık çalışmaları onu da gösteriyor. Eksiklerimizi telafi etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Teknik kadro ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım konunun üzerine eğilmiş vaziyette. Yeni sezon için en iyi kadroyu kuracağız. İyi bir sezon geçireceğimizi umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni oyuncuları bir an önce takıma katmak için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Özbek, Yunus Akgün ve Emin Bayram'ın performansıyla ilgili olarak da "Yunus bir gol ve bir asistle oynadı. Harikaydı. Emin de çok güzel, hatasız oynadı. Galatasaray'ın büyük bir kazanımıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Ercan Çakar - Spor

Dursun Özbek Galatasaray Avusturya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title