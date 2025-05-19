Galatasaray Başkanı Özbek, Muslera ve Osimhen'in Durumunu Değerlendirdi

Galatasaray Başkanı Özbek, Muslera ve Osimhen'in Durumunu Değerlendirdi
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fernando Muslera'nın 1 sezon daha kalması için ısrarcı olduklarını belirtirken, Victor Osimhen'in takımda kalmasını istediklerini açıkladı. Özbek, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir takım sözü verdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın 1 sezon daha takımda kalması için ısrarcı olacaklarını söyledi.

Dursun Özbek, kulüp üyeleri için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu garantilediklerini hatırlatan Özbek, "Şampiyonluğu kazandığımız günün ertesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Milletimizin bayramı kutlu olsun." dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpte 14. sezonunu geçiren ve kazandığı 19 kupayla Türk futbol tarihine geçen Muslera'nın ülkesine dönmek istediğini aktaran Özbek, "Muslera ile konuştum. Ailesi memleketinde yaşıyor. O da ülkesine dönmek istiyor. Kendisine 1 sezon daha bizde kalmasını söyledim. Ancak kendisi gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Başkan Özbek, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin iyi durumda olduğunu belirterek, "Dün Icardi ile görüştüm. Son derece fit ve hazır gördüm. Çok hazır geliyor. Antrenmanlarına memleketinde devam etmişti. Icardi, Galatasaray'ın çok önemli bir değeri. Önümüzdeki sezon bize çok fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Osimhen'in Galatasaray'da kalmasını arzu ediyoruz"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, bu sezon kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in takımda kalmasını istediklerini söyledi.

Taraftarların Osimhen'i çok sevdiğini vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:

"Osimhen'e sadece dün değil Gaziantep'teki Türkiye Kupası finalinde de büyük bir tezahürat yapıldı. Taraftarımızın Osimhen'i çok sevdiği aşikar. Osimhen iyi bir futbolcu, Galatasaray'a aidiyeti çok yüksek. Hem yönetim kurulumuz hem de taraftarımız böyle bir futbolcunun Galatasaray'da olmasını arzu ediyor. Bu çağrılara kulak veriyoruz. Buradaki en önemli karar Osimhen'in. Genç bir futbolcu. Kariyerini ne şekilde geliştireceği yönünde düşünceleri var. Onları henüz kendisiyle paylaşmadık. Bu sevgi seline ne cevap vereceğini önümüzdeki günlerde konuşacağız. Kendisinin verdiği karar çerçevesinde yönetim kurulumuz bir karar alacak. Bu konuda bir tereddüt olmasın. Her Galatasaraylı gibi yönetimimiz de önümüzdeki sezon Osimhen'i özellikle Şampiyonlar Ligi sınavında kadrosunda görmek istiyor."

Özbek, şampiyonluk kutlamalarının Yenikapı Miting Alanı'nda yapılması için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

"Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü veriyorum"

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı taraftara, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü verdi.

Şampiyon olarak "Devler Ligi"ne doğrudan katılım hakkı elde ettiklerini vurgulayan Özbek, "Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma, sezonu biraz daha geç açma, daha fazla hazırlanma fırsatı veriyor. Bu iyi bir şey. Yaklaşık 1 aydan fazladır bu neticeyi bekliyorduk. Bundan dolayı 1-1,5 ay önce Şampiyonlar Ligi'ne gidecek kadroyu oluşturmak için çalışmalarımızı başlatmıştık. Sezon açıldıktan sonra da bunları yerine getirmek için çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Özbek, "Taraftara çilek transfer sözü veriyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Taraftara Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü veriyorum. Geçtiğimiz yıl bunu yapamadık. İnşallah bu sezon iyi hazırlanıyoruz. Avrupa'da da başarılı olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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