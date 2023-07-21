Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Erden Timur Gündeme Dair Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin kupa seremonisindeki kural ihlali ve transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, Marcel Sabitzer ile ilgili girişimlerinin olmadığını belirtirken, Türk Dünyası Turnuvası düzenleyeceklerini ve Türk oyuncularının önemine vurgu yaptı. Timur ayrıca Avrupa'da ve Türkiye'de büyük hedefleri olan bir kadro oluşturacaklarını söyledi.

Erden Timur : Çok net bir kurala aykırılık var

"Marcel Sabitzer ile ilgili girişimimiz yok"

Serhan TÜRK/İSTANBUL,- Galatasaray'ın yeni stat isim sponsorluğu imza töreni sonrasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bitmesini bekledikleri transferler olduğunu ifade eden Timur, "Bu sene geçen seneye göre bambaşka. Planımızdaki yegane değişiklik, zorunluktan ötürü Icardi konusu oldu. Icardi için tutulan uçak oraya gitmişti. 14-15 günlük gecikme olacak. O da Icardi açısından çok haklı bir gecikme. En önemli şey sağlık konusu. Diğer konusular devam ediyor. Bu sene Avrupa'da ve Türkiye'de çok büyük hedefleri olan kadro oluşturacağız. Bu kadar erken ön eleme oynanan dönem olmadı. İlk defa Türkiye, sportif başarısızlık dolayısıyla bu kadar erken oynuyor" diye konuştu.