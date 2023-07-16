Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin şampiyonluk komisyonu kararına tepki gösterdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski şampiyonlukları incelemek için komisyon kurma kararına sert tepki gösterdi. Özbek, kararın yanlış olduğunu belirterek, geçmişte bu kararı alan yetkililere saygı duyulması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Galatasaray'ın kamp çalışmaları ve transfer çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklar için komisyon kurma kararına sert tepki gösterdi.

Galatasaray Futbol Takımı'nın Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yaptığı kampı ziyaret eden Özbek, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dursun Özbek, TFF kararını çok yanlış bulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar. Geçmişte bu şampiyonlukların nasıl hesaplanacağını söyleyenler yine federasyon yetkilileriydi. O kişilere hiç mi saygı yok? Onların bilgisine hiç mi saygı yok ki bugün tekrardan 'Bir komisyon kuralım, bir daha inceleyelim.' diyorlar. Neyi inceleyeceksiniz? Ben bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. Biz de bir deyim vardır, çok kullanılır. 'İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış.' Onun gibi bir şeye benziyor. Konuyla ilgili Tahkim Kurulu karar vermiş. Tahkim Kurulu kararları geri dönülmez. Şimdi bir komisyon kuralım, seneye bir komisyon daha kurarız. Bunun önü açılıyor. Aklına gelen herkes şimdi federasyona gidecek 'Bu konu için de komisyon kuralım.' diyecek. Herkesin bu konuda hazırlığı var. O zaman federasyon ne işe yarıyor. Geçmişte bu kararı alanlar, TFF yetkileri değil miydi? Onlar bu kararı incelemeden mi aldılar ki bugün tekrar incelemeye gerek duyuluyor? Federasyonun bu kararının yanlış ve hatalı olduğu tartışmasız. Bazı şeylerin önünü açacak. Söylenecek çok şey var fakat yeni bir sezona başlıyoruz. Biz kulüp olarak söyleyeceğimizi söyledik. Bir deklarasyon yayınladık. Bundan sonra Futbol Federasyonu düşünsün. Şapkalarını önlerine koysunlar, bu olay ne kadar doğru, ne kadar yanlış, geçmişte yapılan çalışmalara nasıl ihanet içindeler, kendileri görsünler."

Kamp çalışmalarını da değerlendiren Özbek, geçen yıl da aynı bölgede kamp yaptıklarını hatırlatarak, "Çok güzel bir yer. Geçen sene de kampa katıldım. Buradaki çalışmaları hem izleme hem de oyuncuların, teknik kadronun moral motivasyonunu açısından zaman zaman kampta olmamız gerekiyor. Onun için de buradayız. Kamp çok güzel geçiyor. Salı günü son maçımızı oynayacağız ve İstanbul'a döneceğiz. Çünkü takvim çok sıkışık. Ayın 25'inde deplasmanda Şampiyonlar Ligi eleme maçını oynayacağız. Hazırlıklarımız gördüğüm kadarıyla gayet iyi gidiyor. Sezona hazırız." diye konuştu.

"Icardi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

Dursun Özbek, Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi ile ilgili soru üzerine, "Icardi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Okan (Buruk) hoca zaten söylenecek her şeyi söylüyor. Ona ilave edeceğim bir şey yok. Son derece titiz bir şekilde çalışıyoruz. Malum bazı hastalıklar oldu. Dolayısıyla bu konuda çok niyetliyiz. Hararetli bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Özbek, "Transfer sezonu devam ediyor. Bu kamp sonucunda eksikliklerimiz görülecek. Bu sezon da Galatasaray'a en iyi hizmet edecek takımı kuracağız. Sayı vermek istemiyorum. Transfer çalışmalarımız devam edecek." şeklinde görüş belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için elemelerde mücadele edeceklerini anlatan Özbek, "Çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacağız. Zaten kadromuzu Şampiyonlar Ligi'ne göre ayarlıyoruz. Havalar çok sıcak. Bu sıcaklarda inşallah sakatlık falan da olmaz. Kamp olarak burası bize çok iyi geliyor. Oyuncularımız ve teknik kadro burayı çok seviyor. Galatasaray'ı izlemeye devam edin. Bu sene yine şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray." şeklinde konuştu.