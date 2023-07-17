Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin kararını kınadı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin kararını kınadıklarını söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 1959 öncesi oynanan turnuvalardaki birinciliklerin şampiyonluk sayılması ile ilgili geçmişte alınan kesinleşmiş hukuki kararlara rağmen kurduğu komisyona yönelik açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Televizyonu'na konuşan Başkan Özbek'in konu ile ilgili değerlendirmeleri şu şekilde:

"Federasyonun şapkasını önüne koyup tekrar düşünmesi lazım. Bunun sonu gelmez. Buradaki en büyük düşünülmesi gereken husus geçmiş federasyonun aldığı kararların yok sayılması. Federasyon özerk bir kurul. Karışanı, görüşeni yok. Siz bunu nasıl bir anda ters yüz edip geçmiş federasyonun aldığı kararları yok sayıyorsunuz?"

"Futbolla ilgisi olmayan tartışmayı gündeme koydular"

Başkan Özbek bazılarının gönlünü yapmak için federasyonun karar almaması gerektiğini ifade ederek, "Çok dikkatli olunması lazım. Yarı bir başka birisi 'bu kararı beğenmiyorum' deyip yeniden kurul kuralım der. Bunu sonu gelmez. Kaldı ki bu konu önce Tahkim Kurulu'na gitmiş. Tahkim de kararını vermiş. Tahkimin kararını da sorgulamaya başladık. 'O Tahkim de yanlış yapmıştı, şimdi biz doğrusunu yapalım' kalkışmasından başka bir şey değil. Bunun çok yersiz olduğunu düşünüyorum. Yeniden Türk futbolunun içine futbolla ilgisi olmayan bir tartışmayı getirip gündemin ortasına sezon başlamadan bomba gibi koydular. Bir sene de bunu tartışırız. Türk futbolunun marka değerini yükseltmeye çalışırken bunu mümkün olduğunca aşağıya çekmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.

"Futbola odaklanmak istiyoruz"

Dursun Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:

"TFF'nin aldığı kararları demek ki bir sonraki federasyon gereksiz bulabilir. Her zaman böyle bir kaosa kapı açmak üzere alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Çok yanlış bir karar. Konu daha önce defaatle incelendi. 40 senedir kimsenin aklına gelmedi mi? Böyle bir şey var mı? Böyle bir mantık olabilir mi? Olayı köpürtmek yerine futbola odaklanmak peşindeyiz. Bazı arkadaşlarda futbolu dışarıya taşıma şeklinde bir arzu var. Orada tartışalım, gündem oluşturalım şeklinde bir arzu var. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum."

"Türk futbolunun buna ihtiyacı yok"

Galatasaray olarak TFF'nin kararını kınadıklarını söyleyen Özbek, "Geçmişte alınan kararları yok farz etmek bir yerde bu yönetimlere ihanet anlamına geliyor. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış. Şimdi o duruma gelindi. Türk futbolunun buna ihtiyacı yok. Futbolla ilgilenen herkese soruyorum. Futbolda bugün vardır. Bugüne bu karar ne fayda getirmiştir? Bizi UEFA listesinde yukarıya mı çıkaracak? Türk futbolunda daha verimli bir dönem mi başlayacak? Federasyonun dikkat ettiği husus bu. Türk futbolunun bugününe ne faydası olacak? TFF'ye buradan soruyorum. Türk futbolunun bugününe ne fayda getirecek? Sahadaki oyunumuzu ne kadar genişletecek? Ona baksınlar" açıklamasında bulundu. - GRAZ