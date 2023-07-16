Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin kararını eleştirdi
Spor Haberleri
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski turnuvalardaki birincilikleri incelemek için kuracağı komisyonu eleştirdi. Özbek, kararın yanlış ve hatalı olduğunu belirterek, tahkim kararlarına saygı duyulması gerektiğini söyledi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 öncesinde düzenlenen turnuvalardaki birincilik ve şampiyonlukları incelemek için komisyon kuracak olmasını yanlış ve hatalı bir karar olarak yorumladı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Türkiye Futbol Federasyonu Dursun Özbek Galatasaray Spor Haberler