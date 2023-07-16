Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin kararını eleştirdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski turnuvalardaki birincilikleri incelemek için kuracağı komisyonu eleştirdi. Özbek, kararın yanlış ve hatalı olduğunu belirterek, tahkim kararlarına saygı duyulması gerektiğini söyledi.