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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin kararını eleştirdi

Spor Haberleri

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski turnuvalardaki birincilikleri incelemek için kuracağı komisyonu eleştirdi. Özbek, kararın yanlış ve hatalı olduğunu belirterek, tahkim kararlarına saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 öncesinde düzenlenen turnuvalardaki birincilik ve şampiyonlukları incelemek için komisyon kuracak olmasını yanlış ve hatalı bir karar olarak yorumladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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