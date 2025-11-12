Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Türk Futboluna Destek Açıklamaları

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türk futbolunun tertemiz olması için gerçekleştirilen tüm faaliyetleri desteklediklerini belirtti.

Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün RAMS Park'ta düzenlenen kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özbek, dün akşam ülkeyi derinden üzen bir haber aldıklarını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir kargo uçağının Gürcistan sınırları içerisinde düşmüş olduğunu öğrendik. Bu elim kazada hayatını kaybeden kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelere, Türk milletine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine de başsağlığı diliyorum. Kasım ayı, bizim için hep hüzünle başlıyor. Pazartesi sabahı saat 09.05'te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü her yıl olduğu gibi sevgi, minnet ve saygıyla andık. Galatasaray, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu hedefler doğrultusunda yürümeye ve bu ülkenin insanlarını gururlandırmaya devam edecektir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Kulüp olarak Avrupa'da başarı yakalamak istediklerini aktaran Özbek, "Takımımız, Ajax maçında galip gelerek hepimizi gururlandırdı. Bu başarının devam edeceğine ve bizi daha ileri götüreceğine yürekten inanıyorum. Ligdeki son maçın da bir iş kazası olduğunu düşünüyorum. Ligde, kupada ve Avrupa'da yolumuza sonuna kadar devam edeceğiz." diye konuştu.

"Gencecik insanların geleceklerinin tahrip edilmesine karşıyım"

Türkiye Futbol Federasyonunun bahis soruşturmasıyla ilgili olarak iki sarı-kırmızılı oyuncunun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiğini kaydeden Özbek, şunları söyledi:

"Kulübümüz, süreci dikkatli bir şekilde takip ediyor. Türk futbolunun tertemiz olması için gerekli bütün faaliyetleri destekliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken husus, sapla samanın birbirinden ayrılmasıdır. Bahis oynayan futbolcuların cezalandırılması gerekir. Seneler önce bahis oynayan futbolcu ile 1 hafta önce bahis oynayan futbolcu, birbirinden ayrılmalıdır. Bu genç insanların kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden bu konunun sonuca ulaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Üst seviyede görev yapan bir hakem ile ilgili çıkan haberler, kamuoyu tarafından yanlış anlaşılmıştır. Bu şekilde açıklamalara gidildiği zaman önceden durumun incelenmesi, irdelenmesi ve faaliyetlerin neye mal olacağını tespit etmek lazım. Gencecik insanların geleceklerinin tahrip edilmesine karşıyım. Ceza almaları disiplin yönetmeliğinin gereğidir ama işin içinde derecelendirme yapılması lazım. Üç takımımız şu anda Avrupa'da mücadele ediyor. Buradan çıkan ön yargılar, bizim maçlarımıza etki edecektir."

Aslantepe Vadisi'ndeki projeye değinen Özbek, "Hemen stadımızın yanında basketbol, voleybol, yüzme ve salon sporlarına hizmet edecek bir kompleksi yapmak için harekete geçtik. Burada mimari projeyi yaptık. Prosedür gereği arazinin 49 yıllığına Galatasaray Kulübüne tahsis edilebilmesi için bize bir ön süre tanıdılar. Bu sürede gerekli projeleri Gençlik ve Spor Bakanlığına sunup onların onayını ve inşaat ruhsatını almak için ilgili mercilere başvurmamız gerekiyor. Biz, projelerimizi bundan 2 ay önce Gençlik ve Spor Bakanlığına sunduk. Bundan 2 hafta önce oradan onay geldi. Çok kısa bir süre sonra inşaat ruhsatını alacağız. Bu spor kompleksinin yapılabilmesi için önümüzde belli bir süre var. Bu süre içinde inşaata başlamak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı futbol takımının tesislerini Florya'dan Kemerburgaz'a taşıdıklarını dile getiren Özbek, "Altyapı tesislerimizi de buraya taşımak istiyoruz. Bunun için inşaata başladık. Burası Galatasaray için çok önemli bir tesis. En büyük değerimiz olan futbolun, önümüzdeki yüzyıllara taşınması için mükemmel bir tesis yaptık." dedi.

Galatasaray için başarının sınırı olmadığını vurgulayan Özbek, "Her zaman daha iyisi ve fazlası için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayal ettiklerimizin sadece bir kısmını gerçekleştirdik. Daha çok çalışacağız." diye konuştu.