Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: "Allah'ın lütfuyla o koltuğa geldiğinizi söylüyorsunuz. Ama unutmayın ki Allah'ın sopası yoktur." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor