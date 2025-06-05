Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Kurban Bayramı Mesajı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, tarihi zaferlerle geçen bir sezonun hemen ardından hep birlikte bayram sevincini yaşamaya hazırlandıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bayramlar sevgi, saygı, dayanışma gibi yüce duyguların en yoğun yaşandığı zamanlardır. Bayramın birleştirici gücünün ülkemize ve Türk sporuna hayır getirmesini temenni ediyorum. Sevdiklerinizle beraber huzur ve sevgi dolu nice bayramlar geçirmenizi diliyorum."