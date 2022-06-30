Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten, Büyükekşi'ye ziyaret - Haberler

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten, Büyükekşi'ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten, Büyükekşi'ye ziyaret

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da yer aldı. Görüşmede Dursun Özbek, yeni görevinden dolayı Mehmet Büyükekşi'ye başarı dilerken, Mehmet Büyükekşi de Galatasaray Kulübü Başkanlığına seçilen Dursun Özbek'e aynı temennide bulundu.

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İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Spor Kulübü Mehmet Büyükekşi Dursun Özbek Galatasaray Spor Haberler

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