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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "SOCAR'ın yanımızda olması çok değerli. Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep...

Spor Haberleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "SOCAR'ın yanımızda olması çok değerli. Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreci yakından takip ettikleri için teşekkür ediyorum.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "SOCAR'ın yanımızda olması çok değerli. Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreci yakından takip ettikleri için teşekkür ediyorum. Uzun süreli bir iş birliğinin ilk adımı olacak." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İlham Aliyev Dursun Özbek Galatasaray Azerbaycan Spor Haberler

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