Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Şampiyonluk her takıma nasip olmaz

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmanın mutluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur ile sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Okan Kocuk, Emre Taşdemir ve Özgür Baran Aksaka, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'ın güzel bir gün geçirdiğini dile getiren başkan Dursun Özbek, şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın en keyifli günlerinden birisini yaşıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk her takıma nasip olmaz. Galatasaray zaten bunu hak etmişti. Bütün Galatasaraylılara, Türkiye'ye, Galatasaray'ı seven herkese 100. yıl şampiyonluğu armağan olsun. Oyuncularıma, teknik kadroma büyük teşekkür gönderiyorum. Özellikle büyük bir teşekkür taraftarımıza ve camiamıza. Onların desteğiyle kendimizi daha kuvvetli hissediyoruz. Bu destekleri devam ettikçe Galatasaray'ın bileğini kimse bükemez. Artık hedefimiz Avrupa. İnşallah orada taraftarlarımızı, camiamızı memnun edecek sonuçlar almaya çalışacağız."

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için Erden Timur ile çalıştıklarını anlatan Özbek, "Hazırlıklarımızı çok önceden yapmıştık. İnşallah en iyi şekilde önümüzdeki senenin hazırlıklarını tamamlayacağız. Galatasaray taraftarı bu seneki gibi önümüzdeki sene de mutlu ve huzurlu maçlara gelecek. Artık stadımızı büyütmenin peşindeyiz, stadımız 50 bin kişiye dar geliyor. Buradan taraftarlarıma teşekkür ediyorum. Onların desteği bizi her zaman rakiplerimize karşı çok kuvvetli tutuyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u yemeğe davet ettiğini anlatan Özbek, "Artık Türk futbolunda çekişmenin değil de dostluk içinde hareket etmenin faydalı olacağı düşüncesindeyim. Onun için Ali Bey'i de yemeğe davet ettim, cevap bekliyoruz. Şu ana kadar bana cevap ulaşmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Nef Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk kupasını alacaklarını aktaran Özbek, "Kupa töreni için çok güzel bir organizasyonumuz var. Maçtan sonra podyumlar kurulacak. Bütün Galatasaraylıların keyif alacağı, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir kutlamayla bu seneki 23. şampiyonluğumuzu kutlayacağız." diye konuştu.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da daha önce yaptığı, "Ligin sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız." şeklindeki demecinin sorulması üzerine, "O gün, 'Sezon bittiğinde açıklanacak, anlatılacak çok şey var.' demiştim. Sürekli manipüle ediliyor. Bilgi, belge, kayıt diye... Lütfen o kısmı ekranlara getirirseniz, ben 'Çok şey açıklayacağız.' dedim. Onları sezonu bitirdiğimiz anda açıklayacağız." şeklinde konuştu.

Futbolcuların görüşleri

Galatasaray'ın sezon başı kadrosuna dahil ettiği tecrübeli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, zor geçen bir sürecin ardından mutlu sona ulaştıklarını anlatarak, "Bütün Galatasaray camiasına çok teşekkür ediyorum. Bana çok sahip çıktılar. İlk senemde şampiyonluk yaşadım. Bu benim en büyük hedefimdi ve buna ulaştım. Ben sadece futbola odaklandığım için her zaman en iyi performansımı vermeye çalıştım. Takımıma da bu sene çok katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Çok şükür sonuca ulaştık. İnşallah seneye bunun üstüne çıkmaya çalışacağım. Büyük Galatasaray taraftarını mutlu ettiysem ne mutlu bana." açıklamasını yaptı.

Sonraki hedefinin Galatasaray formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de mücadele etmek olduğunu dile getiren Abdülkerim Bardakcı, bireysel performansıyla ilgili, "Nelsson'la çok iyi anlaşıyorum. Birbirimize uyum sağladık ve ikimiz de çok iyi bireysel performans gösterdik. Önemli olan sezonun stoperi seçilmek değil, az gol yemekti. Biz de hedefimize ulaştık." ifadelerini kulandı.

Emre Taşdemir de unutulmaz bir sezonu geride bıraktıklarını vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında böyle bir şampiyonluk yaşadığımız için hepimiz çok mutlu ve gururluyuz. Camiamıza ve taraftarımıza hayırlı olsun." şeklinde görüş belirtti.

Okan Kocuk, Süper Lig'de rekorlar kırarak şampiyonluğa ulaştıklarını dile getirerek, "Böyle bir sezonda, Cumhuriyet'imizin 100. yılında şampiyon olmak bize nasip oldu. Sezon boyunca çok güzel bir atmosfer vardı takımda. Tam bir aile ortamı vardı. Sonunda şampiyonlukla taçlandırdığımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç futbolcu Özgür Baran Aksaka da şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gençler olarak hepimiz çok mutluyuz. Cumhuriyet'in 100. yılında kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Çok güzel bir sezon geçirdik. Çok güzel bir aile ortamı oluşturduk. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.