Osimhen Galatasaray'a Imza Attı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Victor Osimhen'i kadroya katmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve taraftarların beklentisine karşılık verdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Başkan Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve yeni transfer Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Osimhen transferinde camianın büyük beklentisinin olduğunu vurgulayan Özbek, "Çeşitli sebeplerden dolayı Türkiye'nin birçok noktasını gezme fırsatımız oldu. Her gittiğim yerde, en ücra köşede bile insanlar gelip 'Başkan Osimhen geliyor mu?' diye soruyorlardı. Osimhen geçen sene kulübümüzde gösterdiği performansla bu ilgiyi hak etmişti. Dolayısıyla bu sevgiye karşılık da biz yönetim olarak kendisini Galatasaray'a kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yaptık." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarların dün İstanbul'a gelen Osimhen için Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde düzenlediği karşılaşmaya da değinen Dursun Özbek, "Dün gece gördük. Kendisine muazzam bir sevgi seli var. Kendisi de buna layık bir oyuncu. Önümüzdeki sene ve bundan sonraki senelerde Galatasaray'da kaldığı sürece en iyisini yapacağından eminim. Kendisine 'hoş geldin' diyorum. Galatasaray'da mutlu ve başarılı sezonlar diliyorum. Taraftarın kendisinden beklentisi büyük. O da bunun farkında. Yönetim olarak arkadaşlarımla beraber Galatasaray taraftarının beklentisine cevap verdiğimiz için ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Bu seneki hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir sezon yaşamak. Hem Victor'a hem bütün oyuncularımıza başarılı bir lig ve başarılı bir Şampiyonlar Ligi dönemi diliyorum. Victor, Galatasaray'a kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Abdullah Kavukcu: "Victor Galatasaray'da kalmak için çok şeyden vazgeçti"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı kulüpte kalmak için birçok şeyden vazgeçtiğini dile getirdi.

Osimhen'in transferi için Başkan Dursun Özbek ile Ocak 2025'te konuşmaya başladıklarını belirten Kavukcu, "Başkanımla bir hayalimiz vardı. İlk önce başkanımla konuştuktan sonra Victor ile konuştuk. 'Biz senin burada devamlı kalmanı istiyoruz' demiştik. Kiralık olarak gitme ihtimali olsa da o dönemde o gün konuştuğumuzda o da bizimle kalacağını iletti. 'Gerçekten mi?' dedi. Biz o gün hayal kurduk. Ondan sonraki aşamalarda başkanım ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte çok ciddi bir çalışma yaptık. Bu hikayeyi bir gün inşallah daha detaylı anlatırız. Victor gerçekten Galatasaray'da kalmak için çok şeyden vazgeçti. Dünyadaki futbolculardan bu rakamlardan vazgeçebilecek biri yok. Onun Galatasaray sevgisi bu kadar. Taraftarımız o kadar güzel bir sevgi ortamı oluşturmuşlar ki onu bırakıp gitmek istemedi." değerlendirmesinde bulundu.

Transferden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Abdullah Kavukcu, şu ifadeleri kullandı:

"Heyecanını hala daha hissediyorum. Çok yorulduk, çok çalıştık. Çok hikayeleri olan bir transfer dönemiydi. Biz sadece transfer yapmadık. Biz global dünya markası olma yolunda çok büyük Galatasaray markasını çok farklı bir noktaya getirdik. Başkanımın dediği gibi taraftarımız hep istedi. Nereye gittiysek istedi. Bundan sonra taraftarımızdan da gerçekten Victor ile alakalı çok ciddi destek bekliyoruz. Victor bizi çok istedi. Biz de onu çok istedik. O çok şeyden vazgeçti, biz de son kuruşuna kadar mücadele ederek, Galatasaray'ın hiçbir şeyini satmayarak, mevcut rakamları kullanmayarak, 1 sene içinde tüm bedeli ödeyerek geleceğe de çok bir şey bırakmadan bu transferi başardığımız için çok mutluyuz. İnşallah hayırlı bir sene daha geçiririz. Dört sene beraberiz, daha dört seneler olacağına inanıyorum. O çünkü buranın bir parçası. Mevcut oyuncularımızla beraber hep birlikte bir aileyiz. Çok daha başarılı olacağız."

Victor Osimhen : "Burada olduğum için çok gurur duyuyorum"

Galatasaray'ın İtalyan ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen ise hedeflerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu belirterek, sarı-kırmızılı kulübe geldiği için çok gururlu olduğunu vurguladı.

Pozitif bir takıma sahip olduklarını anlatan Nijeryalı golcü, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok büyük hisler hissediyorum. Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Öncelikle de başkanıma ve başkan yardımcımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok gurur duyuyorum. Geçen sezondan dolayı benim kalitemi de biliyorsunuz. Önümüzdeki sezon da hem benim kalitemle hem de takım arkadaşlarımın kalitesiyle ve çok daha büyük bir aidiyet hissiyle imza atacağımıza inanıyorum. Sadece ligde ve kupada değil, ana hedeflerimizden biri olan Şampiyonlar Ligi'nde de her şeyimizi vereceğiz."

Taraftarın karşılaşama törenine dair de duygularını paylaşan Osimhen, "Gördüklerimi beklemiyordum. Beklediğimin çok ötesinde bir karşılama oldu. Almanya'da da Galatasaray benim yanımdaydı. Bu, ben buraya ilk geldiğimde de kendimi mutlu hissetmemin en önemli sebeplerinden biriydi. Terimin her damlasını taraftarımız için tüketmeye devam edeceğim. Önümüzdeki maçlarda da aynı şekilde mücadele etmeye devam edeceğim. Başkanıma, başkan vekilimize ve hocamıza çok teşekkür ediyorum. Benim burada olmam için çok mücadele verdiler." diyerek sözlerini tamamladı.