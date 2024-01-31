Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Galatasaray için en iyi transferleri yapmanın peşindeyiz'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferle ilgili çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Galatasaray için en iyi transferleri yapmanın peşindeyiz" dedi. Özbek, bazı futbolcuları da tekliflerin olduğunu ama net biten bir şeyin olmadığını söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen GSStore 2024 relansman gecesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lansmanda emeği geçenlere teşekkür eden Özbek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu organizasyonla taraftarlarımızın beğenisine sunuyoruz. Taraftarlarımızın mağazalara ilgisi çok büyük. Bu lansmandan sonra ilginin artacağını düşünüyorum. Mağazacılıkta satışlarımızdan rekor kırdığımız bir sene. Bundan sonra daha da artacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Transferlerle ilgili konuşan Başkan Özbek, "Bugün Florya'daydım. Çok güzel bir ekibimiz var. Scout ekibimiz, Erdem Bey, hoca ve Ayhan Bey'in yoğun bir çalışması var. Galatasaray için en iyisini yapmak üzere çalışmaya devam ediyorlar. İnşallah Galatasaray için en iyi transferleri yapmanın peşindeyiz" şeklinde konuştu.

"Taraftarlarımızdan rica ediyorum, futbolcularımızı sahada desteklesinler"

Takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu'na son oynan Gaziantep FK maçında taraftarların tepkisinin hatırlatılması üzerine Dursun Özbek, "Olmaması gereken bir şey. Kerem bizim kaptanımız. Galatasaray'ın geleceği olan bir sporcumuz. Taraftarlarımızdan rica ediyorum, futbolcularımızı sahada desteklesinler. Bu tip hareketlerle oyuncumuzun performansını etkileyecek bir şey yapmasınlar. Çünkü Kerem bizim her zaman en önemli oyuncumuz olmuştur. Aynı zamanda kaptanımız. Hiçbir oyuncumuzu benzer şekilde sahadaki performansına bağlı olarak bu tip hareketlerde bulunmamalarını rica ediyorum. Oyuncular sahada en iyisini vermeye çalışıyor. Geçen sene de bunu kanıtladık. Kerem de bu manada çok önemli oyuncularımızdan bir tanesiydi. Büyük emek veriyor. Bu emeğe de saygı duyulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Sacha Boey ile gurur duymamız lazım"

Fransız futbolcu Sacha Boey'un Alman ekibi Bayern Münih'e transferini değerlendiren Başkan Özbek, " Sacha Boey'un satışıyla Türkiye'den dışarıya oyuncu satışı açısından rekor satış oldu. Bu rekor satışın mimarları var. Bu oyuncuyu Galatasaray'a kazandıran Burak Elmas döneminde geldi, Fatih hoca zamanında oynadı. Okan hoca döneminde performansının zirvesine çıktı. Onlara teşekkür gönderiyorum. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür gönderiyorum. Sacha Boey geçen sene şampiyonlukta büyük rolü olan bir oyuncuydu. Bu sene de Bayern Münih gibi çok önemli bir takıma gitti. Onunla gurur duymamız lazım. Ayrıca bu transferin yapılmasında da çok önemli faktörler var. Erden Bey ile beraber sabah 4'lere kadar çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür gönderiyorum. İlmik ilmik dokunmuş güzel bir satış oldu. Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum. Galatasaray'ın Finansal Fair Play çerçevesinde buna ihtiyacı vardı. UEFA'dan bir inceleme gelmemesi için buna çok dikkat ediyoruz. Bu satış Galatasaray için önemliydi. Transferde de aynı dikkati gösteriyoruz" açıklamasında bulundu.

"Şu anda bazı oyuncularımıza teklif var ama net bitmiş bir şey yok"

Başka futbolcularına teklif olup, olmamasının sorulması üzerine Dursun Özbek, "Şu anda bazı oyuncularımıza teklif var ama satış bedeli konusunda çalışmalarımız sürüyor. Net olarak bitmiş bir şey yok" diye cevap verdi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda karşılaşacakları Çekya ekibi Sparta Prag maçlarını da değerlendiren Özbek, "Galatasaray'ın alışık olduğu bir kupa. Daha önce kazandığı bir kupa. Avrupa, Galatasaray'ın için çok önemli, Türkiye için çok önemli. Galatasaray başarılara imza atmış, tarih yazmış bir takım. Bu sene de aynı başarıyı göstermek işin elinden geleni yapacaktır. Taraftarlarımızın desteği, camiamızın desteği bu konuda çok önemli. Biz de sabırsızlıklar Sparta Prag'ı İstanbul'da bekliyoruz.

Sarı-kırmızılıların başkanı son olarak Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in transferiyle ilgili bir gelişme olmadığını söyledi. - İSTANBUL