Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Sadettin Saran'ı Tebrik Etti
Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ı telefonla arayarak tebrik etti. Saran, bugün yapılan olağanüstü genel kurulda 12 bin 325 oy alarak başkan seçildi.
Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38'inci başkanı oldu. Saran'ın seçimi kazanmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kendisini tebrik etti. Başkan Özbek, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Sadettin Saran ile yaptığı telefon görüşmesiyle tebriklerini iletti.
