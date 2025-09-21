Haberler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Sadettin Saran'ı Tebrik Etti

Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38'inci başkanı oldu. Saran'ın seçimi kazanmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kendisini tebrik etti. Başkan Özbek, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Sadettin Saran ile yaptığı telefon görüşmesiyle tebriklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
