Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkenvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı ekibin antrenmanından önce açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın en keyifli günlerinden birisini yaşadığını belirten Dursun Özbek, gelecek sezon için hazırlıklarını çok önceden yaptıklarını söyledi. Ali Koç'u yemeğe davet ettiğini açıklayan Dursun Özbek, 'Artık Türk futboluna çekişme içinde değil de dostluk içinde fayda üretmenin daha faydalı olacağını düşüncesindeyim.' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkenvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı ekibin antrenmanından önce açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında şampiyon olmak her takıma nasip olmaz. Dolayısıyla Galatasaray bunu zaten hak etmişti" dedi. Galatasaray Başkanvekili Erden Timur ise, "Ben çok şey açıklayacağız dedim. Onları sezonu bitirdiğimiz anda açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın en keyifli günlerinden birisini yaşadığını belirten Dursun Özbek, "Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın en keyifli günlerinden birisini yaşıyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında şampiyon olmak her takıma nasip olmaz. Dolayısıyla Galatasaray bunu zaten hak etmişti. Bütün Galatasaraylılara 100'üncü yıl şampiyonluğu armağan olsun. Buradan oyuncularıma, teknik kadroma, taraftarıma, camiama büyük bir teşekkür gönderiyorum. Onların desteğiyle biz kendimizi daha kuvvetli hissediyoruz. Bu destekleri devam ettikçe Galatasaray'ın bileğini kimse bükemez. Artık hedefimiz Avrupa, inşallah orada da taraftarlarımızı, sizleri, camiamızı memnun edebiliriz" dedi.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur ise sezonun sona ermesiyle açıklamalarda bulunacağını belirterek, "O gün de söylemiştim. Açıklanacak, anlatılacak çok şey var diye. Sürekli o sözler manipüle ediliyor. Belge ve kayıt diye. Ben çok şey açıklayacağız dedim. Onları sezonu bitirdiğimiz anda açıklayacağız. Onu da şu sebeple söylemiştim. Şu an bu tip şeyler açıklandığında daha sonra bir hata yapılsa bir şey olsa açıklanmalara bağlanacağı için ligin doğru gitmesi açısından bize fayda sağlama ihtimali olsa da, olmasa da hiç fark etmez biz lig bittikten sonra herkes her şeyi açıklasın ki bundan sonra daha sağlıklı ilerlesin. Bu şekilde her şeyi açıklayacağım. Son haftadan sonra açıklayacağım" dedi.