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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Bugün PFDK'ya sevk edildiğimi öğrendim. Ne yaparlarsa yapsınlar biz sonuna kadar doğruları söylemeye devam...

Spor Haberleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Bugün PFDK'ya sevk edildiğimi öğrendim. Ne yaparlarsa yapsınlar biz sonuna kadar doğruları söylemeye devam...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Bugün PFDK'ya sevk edildiğimi öğrendim. Ne yaparlarsa yapsınlar biz sonuna kadar doğruları söylemeye devam edeceğiz.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Bugün PFDK'ya sevk edildiğimi öğrendim. Ne yaparlarsa yapsınlar biz sonuna kadar doğruları söylemeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Dursun Özbek Galatasaray Spor Haberler

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