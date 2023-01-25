Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Bugün PFDK'ya sevk edildiğimi öğrendim. Ne yaparlarsa yapsınlar biz sonuna kadar doğruları söylemeye devam...
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Bugün PFDK'ya sevk edildiğimi öğrendim. Ne yaparlarsa yapsınlar biz sonuna kadar doğruları söylemeye devam edeceğiz.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Bugün PFDK'ya sevk edildiğimi öğrendim. Ne yaparlarsa yapsınlar biz sonuna kadar doğruları söylemeye devam edeceğiz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor