Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Bu sene Avrupa'da başarıyı yakalamak için hazırız'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ana hedeflerinin Avrupa'da başarıyı yakalamak olduğunu belirterek, "Bu sene onun için büyük gayret gösteriyoruz, kimse merak etmesin. Biz hazırız." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni yönetim kurulu üyeleriyle beraber Anıtkabir'i ziyaretinden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, "Her zaman yaptığımız gibi seçimlerden sonra, mazbata alındıktan sonra yönetim kurulu olarak ilk işimiz Atatürk'ümüzü ziyaret etmek ve ona bağlılığımızı, onun aydınlattığı yolda kurduğu Cumhuriyet'in izinde yürüdüğümüzü ifade ederek burada hatıra defterini imzalıyoruz." diye konuştu.

Galatasaray'ın Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk kupasını kazandığını hatırlatan Özbek, şunları kaydetti:

"İkinci yüzyıla başlarken 101. yıl itibarıyla o kupayı da kazandık. Galatasaray'ın bundan sonraki faaliyetleri bildiğiniz gibi Ali Sami Yen Bey'in ifade ettiği gibi Avrupalı takımları yenmek olarak bir misyonumuz var. Şimdi onun için hazırlanıyoruz. Buradan bütün Galatasaraylı taraftarlara, tüm Galatasaray'ı sevenlere selam gönderiyorum. Onların artık şehirleri sarı-kırmızı bayraklarla donatmasını istiyorum ve yeni sezonun da Türkiye'deki futbol kulüplerinin hepsi için, Süper Lig'i, Birinci Ligi, İkinci Ligi, amatör ne kadar varsa hepsi için güzel bir yıl olmasını diliyorum. Şimdi hazırlık dönemi, bir müddet sonra ligler başlayacak. Güzel bir yarışma, güzel Türk futbolunu bir kademe daha yukarıya taşımak için gereken tedbirler alınmış olarak inşallah güzel bir sezon geçirmeyi diliyorum."

UEFA Şampiyonlar Ligi hazırlıklarına yönelik başkan Özbek, "Şampiyonlar Ligi için evet bir play-off oynayacağız. Dolayısıyla bunun hazırlıkları zaten çok önceden yapılıyordu. Maalesef yarış bu sene iki takım arasında geçti, yani çok önceden Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar belliydi. Onun için de hazırlıklarımız çok önceden başlamıştı, şu anda işte transferler bu ayın sonuna doğru başlayacak. Biz hazırız, inşallah taraftarımızı memnun edecek, onları mutlu edecek bir takımı kurmak için çalışıyoruz. Tabii lig de önemli ama ana hedefimiz Avrupa'da başarıyı yakalamak. Bu sene onun için büyük gayret gösteriyoruz, kimse merak etmesin. Biz hazırız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile görüşmelere başladığını açıklamasına yönelik soruya Özbek, şöyle yanıt verdi:

"Vallahi değerlendirmesini siz yapacaksınız. Yani şimdi Mourinho, çok önemli birisi. Demek ki geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın yarattığı etki, bayağı endişelendirmiş diğer takımları. Onun için çok yüksek maliyetli, çok daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Hiç fark etmez, Galatasaray Galatasaray'dır. Galatasaray her zaman kazanan takımdır. Özellikle mayısa da gelince artık herkes mayısın kimin olduğunu, mayısların kimin olduğunu biliyor. Bundan sonra da öyle olacaktır. Beşinci yıldızımıza hazırlanıyoruz, inşallah önümüzdeki sezon sonunda da beşinci yıldızı takmış olacağız. Yine burada buluşuruz, inşallah onu da tekrar sizlerle burada paylaşırım."