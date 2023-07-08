Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Güler'in Real Madrid transferini değerlendirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından 23'üncü şampiyonluk kutlaması gecesi düzenlendi. Arda Güler'in Real Madrid transferini değerlendiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Arda Güler benim çok sevdiğim, mükemmel bir oyuncu. Bahtı açık olsun. İnşallah gittiği kulüpte de başarılı olacağına inanıyorum. Daha çok genç, sadece bir ağabey ve baba tavsiyesi olarak buradaki disiplini orada da devam ettirsin" dedi. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023