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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Güler'in Real Madrid transferini değerlendirdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Güler'in Real Madrid transferini değerlendirdi

Spor Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlaması gecesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini değerlendirdi ve başarılar diledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından 23'üncü şampiyonluk kutlaması gecesi düzenlendi. Arda Güler'in Real Madrid transferini değerlendiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Arda Güler benim çok sevdiğim, mükemmel bir oyuncu. Bahtı açık olsun. İnşallah gittiği kulüpte de başarılı olacağına inanıyorum. Daha çok genç, sadece bir ağabey ve baba tavsiyesi olarak buradaki disiplini orada da devam ettirsin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Spor

Dursun Özbek Galatasaray Real Madrid Arda Güler Spor Haberler

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