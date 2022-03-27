Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye cevap

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bugün kendisi ile ilgili yaptığı açıklamaya sarı-kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yayımlanan açıklama ile cevap verdi.

Burak Elmas, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Demirören Haber Ajansı / Spor