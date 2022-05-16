Galatasaray Başkanı Burak Elmas: &quot;Nisan ayındaki seçimde aday olmayacağımı açıklamıştım. Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı... - Haberler

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Nisan ayındaki seçimde aday olmayacağımı açıklamıştım. Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas: 'Nisan ayındaki seçimde aday olmayacağımı açıklamıştım. Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Nisan ayındaki seçimde aday olmayacağımı açıklamıştım. Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı açıklıyorum.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Nisan ayındaki seçimde aday olmayacağımı açıklamıştım. Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı açıklıyorum." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Burak Elmas, Galatasaray, Haziran, Nisan, Spor, Haberler

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