Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Nisan ayındaki seçimde aday olmayacağımı açıklamıştım. Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Nisan ayındaki seçimde aday olmayacağımı açıklamıştım. Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı açıklıyorum.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Nisan ayındaki seçimde aday olmayacağımı açıklamıştım. Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı açıklıyorum." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor