Burak Elmas: &quot;Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı açıklıyorum&quot; - Haberler

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Burak Elmas: "Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı açıklıyorum"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Burak Elmas: 'Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı açıklıyorum'

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Nisan ayındaki seçimde aday olmayacağımı açıklamıştım. Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı açıklıyorum.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Nisan ayındaki seçimde aday olmayacağımı açıklamıştım. Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı açıklıyorum."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Galatasaray Divan Kurulu'nda, Galatasaray başkanlık makamına hakaretler edildi ancak Divan Kurulu Başkanı bu hakaretleri kesmedi."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Metin Öztürk, Olağan Genel Kurul'u, kendi iktidar mücadelesi için oyuncak haline getirmiştir."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay... Genel kurul iradesini hiçe saymış, 'Kuruş değil, duruş' twitleriyle takipçi kazanmaya çalışan insanların yaptıklarına bakın. İbra edilmemelerine rağmen, 2 sene mahkeme kararıyla Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Galatasaray'da olağanüstü seçim olması için illegal bahis siteleriyle beraber çalışanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağım."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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