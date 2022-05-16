Galatasaray Başkanı Burak Elmas: &quot;Galatasaray'da olağanüstü seçim olması için illegal bahis siteleriyle beraber çalışanlar hakkında da suç... - Haberler

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Galatasaray'da olağanüstü seçim olması için illegal bahis siteleriyle beraber çalışanlar hakkında da suç...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas: 'Galatasaray'da olağanüstü seçim olması için illegal bahis siteleriyle beraber çalışanlar hakkında da suç...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Galatasaray'da olağanüstü seçim olması için illegal bahis siteleriyle beraber çalışanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağım."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Galatasaray'da olağanüstü seçim olması için illegal bahis siteleriyle beraber çalışanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağım." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Burak Elmas, Galatasaray, Bahis, Spor, Haberler

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