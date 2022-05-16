Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Galatasaray'da olağanüstü seçim olması için illegal bahis siteleriyle beraber çalışanlar hakkında da suç...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Galatasaray'da olağanüstü seçim olması için illegal bahis siteleriyle beraber çalışanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağım."
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Galatasaray'da olağanüstü seçim olması için illegal bahis siteleriyle beraber çalışanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağım." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor