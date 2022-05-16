Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay... Genel kurul iradesini hiçe saymış, 'Kuruş değil, duruş' twitleriyle takipçi kazanmaya çalışan insanların yaptıklarına bakın. İbra edilmemelerine rağmen, 2 sene mahkeme kararıyla Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor