Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, öğrencilerle buluştu - Haberler

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Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, öğrencilerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, öğrencilerle buluştu

- Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, Socios.com ve Kadir Has Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirilen, Türkiye'nin ilk spor ve blockchain tabanlı eğitim programına konuk eğitmen olarak katıldı.

- Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, Socios.com ve Kadir Has Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirilen, Türkiye'nin ilk spor ve blockchain tabanlı eğitim programına konuk eğitmen olarak katıldı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, öğrencilerle eğitimde bir araya geldi. Spor pazarlaması, spor ekonomisi ve sporda dijital trendlerin konu alındığı 'Dijital Dönüşüm ve Spor Endüstrisinin Geleceği' isimli sertifikalı eğitim programında, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, sektörel deneyimini ve spor endüstrisindeki markalaşma konusunu öğrenciler ile paylaştı.

(İHA)

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İhlas Haber Ajansı / Spor

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